La più ricca Olimpiade di sempre per lo sport italiano. Un risultato straordinario, ottenuto da sabato 24 luglio a domenica 8 agosto, dall’argento con Luigi Samele nella sciabola – subito seguito dall’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo – al bronzo delle nostre meravigliose farfalle nella ginnastica ritmica in questa domenica di pioggia a Tokyo. Una raffica di emozioni che non dimenticheremo.

Mai la nostra spedizione aveva raccolto un numero così alto di medaglie: 10 ori (2 in più rispetto a Pechino, Londra e Rio), 10 argenti, 20 bronzi per un totale di 40. Stracciato il primato di 36 che risaliva a Los Angeles 1932 e Roma 1960. Mai l’Italia aveva conquistato almeno una medaglia in ciascuno dei 16 giorni di Olimpiade. E in ultimo, e forse è questo l’aspetto più prezioso, mai aveva raggiunto il podio in 19 discipline differenti (erano state 17 ad Atene 2004), segno tangibile di un movimento che complessivamente è da considerare tra le potenze mondiali. Il nuoto è il settore dal quale sono arrivate più medaglie (6, Paltrinieri nel nuoto in acque libere va considerato a parte). Ma è indubbio che i 5 ori dell’atletica, il 50% del totale, rappresentino un tesoro inestimabile. La notte del 1° agosto, con il trionfo di Gimbo Tamberi nell’alto e quello di Marcell Jacobs nei 100, e quella del 6 agosto, con l’apoteosi della 4×100 azzurra composta da Patta, Jacobs, Desalu e Tortu, entrano di diritto nelle primissime pagine del grande libro sportivo italiano. Va anche considerato infine, il numero mai raggiunto di bronzi (20) e i tanti quarti posti (14). Tante le barriere cadute: dal primo nato negli anni 2000 a conquistare un oro (Dell’Aquila), alla prima medaglia, anche in questo caso la più pregiata, in una prova mista (Tita-Banti nella vela), passando per Irma Testa, che ha rotto il digiuno di podi nel pugilato femminile. L’elenco è lungo, c’è un primato sostanzialmente in ogni disciplina, perché questi Giochi sono stati davvero indimenticabili. gazzetta.it