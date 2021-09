Una battuta sbagliata dalla Slovenia. E poi via, verso la vittoria. Alessandro Michieletto, 19 anni, abbraccia Simone Giannelli, 25 anni, il miglior giocatore di tutto il torneo. Gli Azzurri hanno vinto per la settima volta gli Europei di pallavolo. Poi la premiazione e la festa che si sposta sui social dove tornano tutti i rituali che abbiamo imparato a conoscere in questa estate di successi. I cori nello spogliatoio, quel Seven Nation Army che accompagna l’Italia dal Mondiale del 2006, gli scherzi e i campioni che tornano bambini. E soprattutto quel senso di rivincita dopo Tokyo 2020. E poi ancora. I complimenti sui social di vip e istituzioni. Dal calcio alla politica, al campione olimpico dei 100 Marcell Jacobs, piovono complimenti per l’impresa di Katowice. Il primo ad applaudire l’Italia di De Giorgi è il c.t. Roberto Mancini: “Campioni d’Europa. Questa è un’estate italiana! Grandi. Poi è Marcell Jacobs a celebrare l’oro degli azzurri nelle storie di Instagram. E il presidente del Coni Giovanni Malagò : “Una gioia che toglie il respiro, una nuova festa tricolore. L’Italia vince anche l’EuroVolley maschile dopo 16 anni! La magica estate dello sport azzurro è un’emozione infinita. Orgogliosi di voi”. E Alessandro Cattelan invita gli azzurri per la seconda puntata di Da Grande: “ Congratulazioni alla Nazionale italiana di pallavolo per la vittoria dell’Europeo! Vi aspettiamo in studio per la seconda puntata di #DaGrande domenica prossima!”.