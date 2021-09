Lorenzo Puca, il designer dello zucchero. Andrea Restuccia, il pasticcere. Massimo Pica, il cioccolatiere. Insieme hanno conquistato la Coppa del Mondo di pasticceria, la competizione internazionale che dal 1987 si svolge al Sirah, il salone della ristorazione di Lione. I tre concorrenti hanno battuto le altre 10 nazioni in gara con una prova perfetta: in dieci ore hanno realizzato un dessert al cioccolato da condividere, un dessert da ristorante — categoria introdotta quest’anno come novità e giudicata da chef del calibro di Dominique Crenn e Jordi Roca —, una torta gelato, una scultura di zucchero alta 165 centimetri e un’altra di cioccolato che hanno saputo convincere la giuria.

Molto soddisfatto Alessandro Dalmasso, il coach torinese della squadra nonché presidente del Club della Coupe du Monde de la Pâtisserie Selezione Italia. È la terza volta che il nostro Paese arriva in vetta al podio (era successo nel 1997 e nel 2015) e la dodicesima che partecipa alla sfida biennale nata nel 1987 insieme al Bocuse d’Or, la competizione di cucina che si svolgerà il 26 e 27 settembre 2021 sempre negli spazi del Sirah e che vede schierata per l’Italia la squadra di Alessandro Bergamo. Nel 2019 aveva vinto la Malesia e l’Italia era arrivata terza. Quest’anno il secondo posto va al Giappone e il terzo alla Francia, il premio alla sostenibilità alla Svizzera e il premio allo spirito di squadra al Cile. corriere.it