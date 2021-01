Isola del Liri faro in Ciociaria e non solo. Modello studiato in Italia, governo del fare con visione strategica. La città cresce e progredisce. I risultati danno ragione al sindaco, Massimiliano Quadrini.

Alquanto difficile l’anno appena trascorso? «Sicuramente ma Isola ha saputo reagire con risolutezza».

In che modo? «Abbiamo sostenuto famiglie e imprese senza dimenticare nessuno. Senso di responsabilità da parte dei cittadini che hanno rispettato da subito le disposizioni governative».

E’ vero che ha chiamato tutti gli isolani risultati positivi? «Una telefonata di conforto per confermare il supporto mio e dell’amministrazione alle persone che in questi mesi combattono contro il coronavirus. Una manifestazione d’affetto nei confronti dei miei concittadini».

Massimiliano Quadrini

Modello Isola del Liri, se ne parla in Ciociaria ma anche in Italia. «Una soddisfazione per tutti noi che lavoriamo ogni giorno e per chi si è impegnato precedentemente affinché questa città potesse progredire».

Nuova sede Inps e Agenzia Formazione, importanti risultati. «Abbiamo agito per il bene non solo di Isola ma di tutto il territorio che non avrebbe potuto permettersi il lusso di perdere servizi essenziali. Obiettivo raggiunto collegialmente, fondamentale il sostegno della Regione e del presidente consiglio regionale Lazio, Buschini».

Corso Roma a senso unico, un altro successo della sua amministrazione. «Spesso i cambiamenti generano mal di pancia tra chi vorrebbe che tutto restasse immobile. Oggi Isola può contare su un nuovo tratto di strada vivibile, nel centro del paese. Infatti abbiamo dato più spazio ai commercianti, alle famiglie, ai visitatori riducendo l’inquinamento».

Nuovi progetti e accesso diretto al fiume Liri tanto caro all’ex sindaco Vincenzo Quadrini? «Il parco della biblioteca è stato interamente riqualificato, nei prossimi mesi i cittadini potranno accedere direttamente al fiume. Relativamente a via Cascata, il progetto avviato dall’ex sindaco Vincenzo Quadrini sarà realizzato nel rispetto dei vincoli e della pubblica sicurezza. Sono lavori che richiedono tempo e calcoli dettagliati, una volta completati però gli isolani durante i mesi estivi potranno vivere il fiume Liri come i parigini vivono la Senna. Con le dovute proporzioni ovviamente».

Più di cento attività commerciali, da molti Isola del Liri è considerata la Trastevere della Ciociaria. «Un piacere essere avvicinati a Roma. Le imprese che operano nel nostro comune hanno dimostrato di saper lavorare insieme. L’associazione che raccoglie tutte le realtà commerciali ne è l’esempio».

Liri Blues tornerà a Isola? «Liri Blues è Isola del Liri, la titolarità sarà della Città di Isola del Liri che è città della musica nonché gemellata con New Orleans».

Tra i più votati in provincia di Frosinone, oggi è delegato all’edilizia scolastica. Cosa farà in occasione del rinnovo? «Con il presidente Pompeo abbiamo ottenuto ingenti finanziamenti potendo in questo modo valorizzare intere aree della provincia e fornire nuove infrastrutture ai cittadini. Molto probabilmente non sarò candidato al consiglio provinciale, è giusto che anche altri facciano esperienze politiche analoghe».

Non tutti in politica sono disposti a fare spazio ad altri. «Per me fare politica vuol dire servire la cittadinanza, non da solo ma in gruppo e contestualmente far crescere lo stesso gruppo. Per dedicarmi alla politica ho chiesto l’aspettativa al mio datore di lavoro, in questo modo posso investire tutte le mie energie per il bene della comunità».

Nuova segreteria provinciale, il PD continua a crescere a Isola del Liri. «Luca Fantini ha maturato esperienza negli anni, è un giovane competente in grado di rappresentare il PD. La sua segreteria ha già avviato diversi tavoli programmando numerose attività ed è continuamente sul territorio. Il PD a Isola del Liri è presente, quando c’è da farsi sentire si fa sentire».

Redazione Digital