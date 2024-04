Isola del Liri, traffico in tilt “Occorre nuova viabilità”

Debora Bovenga, candidata sindaco a Isola del Liri in un suo comunicato sui social affronta la questione della viabilità come priorità nella sua agenda politica.

“La questione della viabilità a Isola del Liri emerge come un punto cruciale e prioritario,” afferma la Bovenga. “È innegabile che le condizioni delle strade rappresentino una sfida significativa per la nostra comunità. Le strade sono dissestate, il manto bituminoso è in uno stato pessimo e sono anni che non viene effettuata una manutenzione adeguata nelle principali vie della città”.

Con un tono deciso, la candidata sindaco sottolinea l’urgenza di affrontare questa situazione con determinazione. Secondo Bovenga, il miglioramento della viabilità non riguarda solo la sicurezza stradale, ma impatta direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sull’attrattività della città per residenti e visitatori.

“Strade ben tenute non solo facilitano il trasporto di persone e merci, ma contribuiscono anche a creare un ambiente urbano più piacevole e accogliente,” continua Bovenga. “Riconosciamo l’importanza del decoro urbano e della cura dell’estetica delle nostre piazze e punti d’interesse. È fondamentale creare un ambiente urbano più gradevole e vivibile per tutti i cittadini”.

La proposta di Bovenga non si limita alla semplice riparazione delle strade, ma include anche interventi mirati al decoro urbano e al miglioramento dell’estetica delle zone pubbliche, con attenzione costante e non limitata alle sole fasi finali della consiliatura.

In un momento in cui la congestione del traffico e le condizioni delle strade compromettono la qualità della vita dei cittadini e l’immagine della città, l’approccio di Debora Bovenga rappresenta una solida proposta per rendere Isola del Liri più vivibile e accogliente per tutti.

Il suo impegno per affrontare con urgenza la questione della viabilità è un segno tangibile della sua volontà di lavorare per il bene della comunità e per garantire un futuro migliore per Isola del Liri.

Redazione Isola del Liri