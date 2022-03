Isola del Liri, spazio cultura la biblioteca del parco fluviale al pubblico

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Massimiliano Quadrini, ha disposto la riapertura al pubblico della Biblioteca a partire da lunedì 7 Marzo 2022. La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì (ad eccezione del venerdì pomeriggio) dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.

“Con la riapertura della Biblioteca Comunale restituiamo alla città un servizio importante, uno spazio di cultura e socialità – spiegano il sindaco Massimiliano Quadrini e la consigliera delegata Anna Paola Faticoni – È un ulteriore passo verso la normalità dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia. Siamo felici di poter restituire ai nostri studenti e a tutti i cittadini un luogo di studio e di formazione che sarà aperto dal lunedì al venerdì grazie all’impiego di alcuni giovani che stanno svolgendo il Servizio Civile presso il nostro Comune e grazie all’impiego di alcuni lavoratori socialmente utili che sono in servizio attraverso i Puc. Questa ‘riconsegna’ – aggiungono – rappresenta una tappa fondamentale nel processo di riattivazione culturale che questa Amministrazione intende porre in essere sul territorio così come si è prefissata sin dall’inizio. La cultura è espressione del grado di civiltà di una comunità e dunque è un nostro dovere garantirne lo sviluppo provvedendo a lanciare e sostenere azioni positive, finalizzate proprio allo sviluppo culturale, etico e sociale della nostra comunità. Auspichiamo che le stanze della nostra bella biblioteca – concludono il sindaco e la consigliera Faticoni – possano tornare ad essere per tanti ragazzi e studenti un punto di riferimento per la loro formazione”.

Redazione Isola del Liri