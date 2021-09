“Questo pomeriggio alle 18, in piazza XX Settembre, consegna del nuovo Fiat Doblò. L’iniziativa è promossa dal Comune di Isola del Liri in collaborazione P.M.G. ITALIA S.p.A, con questo progetto la Società PMG mette a disposizione, in forma totalmente gratuita ad enti o istituti assistenziali, in questo caso al Comune di Isola del Liri, il mezzo di trasporto, appositamente modificato per il trasporto di persone con disabilità, al fine di trasportare soggetti fortemente svantaggiati con ridotte competenze di deambulazione o movimento”. Lo comunica l’amministrazione di Isola del Liri.

Redazione Isola del Liri