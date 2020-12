Isola del Liri, Santa patrona è la Madonna di Loreto.

“Il nostro Statuto Comunale, all’art.3, espressamente riconosce come ‘Patrono della Città di Isola del Liri è la Madonna di Loreto – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Il dieci del mese di dicembre, giorno della ricorrenza religiosa, è riconosciuto anche festività civile’. Si tratta di un appuntamento molto radicato nella nostra città, e costituisce da secoli un momento di unione e di festa per ogni isolano. Soprattutto in questo momento particolare, al termine di un anno incredibilmente difficile, è bene rinsaldare i legami profondi della comunità cittadina, quei legami che costituiscono la comunità stessa, e che la rendono unica, irripetibile e preziosa per ciascuno di noi. Il pensiero va innanzitutto ai nostri concittadini che sono stati vittime di un morbo insidioso e sconosciuto, e anche a tutti coloro che in questi giorni stanno affrontando la malattia: a tutti loro giunga il ricordo e l’incoraggiamento di tutta la città. Inoltre, desidero ringraziare tutti gli operatori medici e il personale sanitario che anche dalla nostra città sta dando un contributo prezioso e incommensurabile per affrontare e superare nel migliore dei modi l’attuale emergenza sanitaria. A tutti, ma proprio a tutti i concittadini, va il saluto e l’abbraccio di tutta l’Amministrazione Comunale, affinché sappiano continuare a trovare la forza per superare un momento tanto difficile e inaspettato. Sono certo che ancora una volta riusciremo a trovare, anche con la energia che ci viene dal nostro essere ‘comunità cittadina’, la strada per riprendere un cammino sereno di lavoro, di studio, di vita”.

Redazione Digital