Ripartiamo da zero, RistoPub on the road lancia i quattro turni. Dopo la chiusura dovuta all’emergenza sanitaria Simone Taglienti, titolare del noto locale sito a Isola del Liri, apre e assicura la cena dalle 19 a mezzanotte su turnazione.

“Abbiamo il dovere di tutelare la vostra e la nostra salute, visto la drastica riduzione dei posti a sedere per mantenere un distanziamento sociale di un metro, offriremo un servizio su prenotazione gradita di quattro turni per cenare – ha affermato il titolare Simone Taglienti – Primo Turno 19.00-20.00, secondo turno 20.15-21.15, terzo turno 21.30-22.30, quarto turno 22.30chiusura ore 24.00 come da ordinanza comunale. Per farci perdonare il caffè e il digestivo sarà offerto da RistoPub on the road. Per info e prenotazioni contattare il 3516375422”.

Redazione Isola del Liri