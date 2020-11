La Giunta Municipale di Isola del Liri ha deliberato il rimborso dei libri di testo a sostegno delle famiglie per l’istruzione, relativamente all’anno scolastico 2019/2020. Chi ha presentato domanda può recarsi, da oggi stesso (12 novembre 2020) presso la Banca Popolare del Cassinate, in via Carnello n.325, con il proprio documento di riconoscimento e codice fiscale. I contributi statali per l’acquisto dei libri di testo, riconosciuti agli Enti Locali dalla Regione Lazio, sono stati ripartiti ai genitori degli alunni e studenti frequentanti le scuole medie inferiori e superiori in relazione alla fascia di reddito di appartenenza e alla classe frequentata.

Redazione Isola del Liri