Isola del Liri, principale polo turistico della Ciociaria occupazione e sviluppo economico

di Massimiliano Quadrini*

Siamo impegnati ogni giorno per tutto il giorno per la nostra Isola del Liri. I risultati di questo lavoro sono evidenti per chiunque osservi la città tutta, con occhio sereno e non inquinato da logiche personalistiche o di pregiudizio politico. Si può essere o meno d’accordo con alcune scelte, e lo comprendiamo; ma è fuori discussione il fatto che la città va avanti e cresce, è meta quotidiana di visitatori e turisti, garantisce una importante offerta di servizi di accoglienza e ristorazione, capace di generare occupazione e sviluppo economico. Anche la messa in sicurezza delle nostre strade è il frutto di un impegno incessante e quotidiano del sindaco, di tutti i consiglieri di maggioranza e dei tecnici del Comune.

Nulla avviene per caso, ed è buffo vedere che chi viene da anni sconfitto alle elezioni, o addirittura ha preferito cambiare città pur di vedersi eletta non si sa bene a cosa, oggi neghi l’evidenza di un lavoro amministrativo che porta a fornire di adeguati servizi stradali a quello che è ormai uno dei principali centri turistici della Provincia di Frosinone. Isola del Liri, grazie al suo imponente sviluppo turistico, garantito dalle nostre scelte strategiche su viabilità e utilizzo degli spazi urbani, gode ormai di una considerazione da grande città.

*Sindaco di Isola del Liri

Foto: Piero Positivo