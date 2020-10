Partiranno il prossimo lunedì 26 ottobre, i primi due progetti per l’impiego di circa quaranta percettori di reddito di cittadinanza. Un progetto è finalizzato alla salvaguardia del decoro delle aree verdi comunali mentre l’altro prevede lavori di pulizia giornaliera degli stabili dell’Ente, attività queste, promosse dal Comune di Isola del Liri in collaborazione con il Consorzio AIPES di Sora.

“Ringrazio il Direttore dell’Aipes Dr.Maurizio Ottaviani, l’ufficio servizi sociali e le assistenti sociali presenti nel nostro Comune, Germani e Saccucci, che con grande professionalità hanno coordinato le attività per raggiungere tale obiettivo – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Attento e fondamentale il lavoro svolto dai consiglieri comunali Stefano D’Amore e Gianluca Venditti, che in forte intesa con l’Ufficio Servizi Sociali ed Aipes, hanno seguito attentamente ogni fase dei progetti, fino all’imminente partenza degli stessi. Come sappiamo, per i beneficiari del sussidio è scattato l’obbligo di svolgere i cosiddetti Puc, progetti di pubblica utilità come previsto dal Decreto del ministero del Lavoro; il Comune di Isola del Liri, nonostante lo stop forzato dal Covid19 nella scorsa primavera, ha immediatamente ripreso tutti i contatti per attivare le procedure utili alla partenza dei progetti. Auguro a tutti loro un buon lavoro”.

Redazione Digital