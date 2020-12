Questa mattina l’amministrazione comunale di Isola del Liri ha ricevuto circa 50 pacchi alimentari donati dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Frosinone, che verranno consegnati dai volontari della Protezione Civile di Isola del Liri, alle famiglie bisognose della nostra città.

“Ringrazio il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Frosinone, dott.Antonio Rocca, che in tempi estremamente celeri ha provveduto alla consegna dei pacchi di cui necessitavamo, afferma il sindaco Massimiliano Quadrini. Tale solerzia permetterà alle famiglie disagiate della nostra città, di poter affrontare con maggiore serenità le prossime festività natalizie. Ringrazio la consigliera Debora Bovenga per l’interessamento dimostrato affinchè ricevessimo i pacchi dono in tempi brevissimi: ritengo che collaborando tutti insieme fattivamente, si possa affrontare con dignità la delicata situazione che stiamo vivendo”.

“Grazie all’impegno di tutti, associazioni ed istituzioni, è possibile ottenere risultati concreti a sostegno di chi è in difficoltà, afferma il consigliere delegato ai Servizi Sociali Stefano D’Amore. Ringrazio la consigliera Bovenga ed il Presidente della Croce Rossa Italiana, dott. Rocca per l’impegno profuso a favore dei nostri concittadini. Ringrazio, anche a nome del Sindaco, tutti i volontari della Protezione Civile isolana che, come accaduto durante il lockdown, hanno sempre prestato il loro servizio a favore di tutti, indistintamente, e sono sempre stati di grande supporto per questa città”.

Redazione Isola del Liri