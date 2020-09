“Ho ritenuto opportuno e urgente richiamare tutti noi al rispetto della regola fondamentale di un corretto e costante utilizzo della mascherina su tutto il territorio comunale di Isola del Liri e per tutta la giornata – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Ritengo che debba restare alto il livello di attenzione sulla situazione sanitaria legata all’emergenza Covid 19, e che pur senza inutili allarmismi, vadano osservate con regolarità le regole fondamentali di protezione individuale, di distanziamento e di costante igiene delle mani. Dobbiamo quindi proseguire in comportamenti corretti e rispettosi, al fine di contrastare sul nascere il possibile ritorno di una situazione difficile per il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Confido in una adesione totale a regole semplici ma che possono risultare decisive per un ritorno a quella normalità cui tutti auspichiamo”.

Redazione Isola del Liri