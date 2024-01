Isola del Liri, nuovo parcheggio a 2 passi dalla cascata circa 70 posti

Prenderanno il via questa settimana i lavori di completamento del parcheggio multipiano di via Garibaldi. Successivamente partiranno quelli nella Galleria Pisani – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Nel primo caso tratta del completamento della mega struttura realizzata nella zona del vecchio lavatoio, per un investimento complessivo di 280.000 euro. Una volta completato l’intervento la città avrà a disposizione un’altra area parcheggi in pieno centro. Era una delle priorità del nostro mandato elettorale e abbiamo mantenuto la promessa. Presto avremo a disposizione altri 70 posti auto circa. Un grande risultato che ci gratifica per l’impegno profuso in questi anni. Successivamente prenderanno il via anche i lavori di adeguamento ed eliminazione delle barriere architettoniche della Galleria Pisani. Grazie al contributo concesso dalla Regione Lazio alla Rete d’imprese Stay Isola sarà possibile procedere al montaggio di pareti vetrate per chiudere una porzione della galleria, realizzare un impianto elettrico per valorizzare le opere in mostra e infine installare un servoscala per risolvere il problema dell’accesso da parte di persone con ridotte capacità motorie, interventi che consentiranno di migliorare sensibilmente la fruizione e la fruibilità della struttura. Questa amministrazione comunale ha sempre considerato prioritaria la risoluzione della problematica. Nel 2018 venne ipotizzata e progettata la realizzazione di un ascensore per il superamento del dislivello presente ma il progetto non venne approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni Culturali e pertanto tale soluzione progettuale venne accantonata. Ora ci siamo”.

Redazione Isola del Liri