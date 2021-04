Isola del Liri investe sul green. Nuovo albero in via Via Verdi.

“Abbiamo piantato, questa mattina, un nuovo albero del genere ginkobiloba, che va a sostituire il pino domestico che nostro malgrado abbiamo dovuto abbattere – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Vorremmo che questa nuova presenza in città rappresentasse il simbolo di una rinascita a seguito del dramma che tutti noi stiamo vivendo a causa del Covid 19. Per questa ragione, tale gesto vogliamo simbolicamente dedicarlo a tutte quelle persone che hanno pagato con la vita il tributo più elevato che la malattia ha voluto esigere. Il loro ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori”.

Redazione Isola del Liri