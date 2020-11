La consigliera comunale Anna Paola Faticoni, delegata alle Politiche Giovani e alla Biblioteca Comunale questo pomeriggio, 21 novembre 2020, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, ha piantumato di fronte la biblioteca Modesto Galante una pianta di ulivo, simbolo di speranza e di resistenza. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Quadrini ha aderito così, al progetto “Sano Buon Vivere” che ha l’intento di sensibilizzare il maggior numero di persone a fare scelte e adottare comportamenti finalizzati a migliorare le proprie condizioni di vita attraverso la riconquista dell’equilibrio tra uomo, natura e società.

“Un gesto piccolo ma con un grande carico simbolico – ha spiegato la consigliera Faticoni – che rivolgo a tutti i cittadini di Isola del Liri, in modo particolare ai giovani. E’ per questo che abbiamo scelto il parco antistante la biblioteca comunale, luogo di cultura. Ringrazio la ditta Garden Peticca per aver donato alla città questo ulivo che abbiamo piantumato oggi qui nel parco fluviale. Ringrazio altresì i promotori locali del progetto Sano Buon Vivere per l’impegno profuso per la comunità”.

“Da qualche giorno siamo al lavoro per piantumare nuovi alberi lungo via Pirandello – ha affermato il consigliere Stefano D’Amore, delegato al verde pubblico – Ringrazio il comitato di via Pirandello per l’impegno speso per realizzare questo intervento che prevede anche l’installazione di nuove panchine. Inoltre, grazie alla donazione da parte di un vivaio, realizzeremo un’aiuola nei pressi del campo da basket”.

“Oggi la città di Isola del Liri contribuisce con la piantumazione di alberi negli spazi pubblici aderendo alla Giornata Nazionale dell’Albero – ha aggiunto il sindaco Massimiliano Quadrini – Un gesto importante perché pianta un albero vuol dire avere fiducia nel futuro. Lo abbiamo fatto con grande entusiasmo, ancora di più in questo periodo di pandemia. Ringrazio i consiglieri comunali Anna Paola Faticoni e Stefano D’Amore che si sono impegnati per raggiungere l’obiettivo. Oltre all’ulivo piantumato dinanzi la biblioteca comunale da qualche giorno stiamo piantumando anche alberi in via Pirandello. Una prova tangibile che il lavoro di squadra è quello vincente. Ringrazio altresì la ditta che ha donato gli alberi che ora appartengono alla comunità”.​

Redazione Isola del Liri