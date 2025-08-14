Isola del Liri, nuova sede Centro per l’impiego opportunità giovani

La Regione Lazio ha comunicato che la nostra città ha ottenuto il finanziamento del PNNR nell’ambito del potenziamento dei Centri per l’Impiego, che vedrà la sua collocazione nei locali al piano superiore dell’attuale sede INPS in Via Garibaldi. Soddisfazione del sindaco Massimiliano Quadrini e dell’amministrazione comunale per il raggiungimento di tale obiettivo, importantissimo per il territorio ma soprattutto per i nostri ragazzi che da qualche anno erano abituati a svolgere le pratiche del CPI solo online. Avranno finalmente la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro interagendo direttamente con i funzionari. “Un altro tassello di questa amministrazione è stato aggiunto alla costante riconversione della città che vedrà aumentare l’erogazione dei servizi al cittadino e che diventa un polo di riferimento per tutto il territorio circostante – ha affermato il sindaco Quadrini – Con la realizzazione del CPI, nel medesimo stabile dell’Inps, si chiude un iter importante che vedrà favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovendo politiche attive in ambito lavorativo, offrendo altresì servizi di orientamento, assistenza, formazione professionale e gestione di tutti gli adempimenti burocratici legati al lavoro”.

Redazione Digital