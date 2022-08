Isola del Liri nel mondo, arrivano i canadesi ecco la delegazione di Caledon

Una delegazione della Città di Caledon (Ontario, Canada) sarà ospite della città di Isola del Liri dal 26 al 31 agosto prossimi. La visita fa parte di un progetto finalizzato alla sottoscrizione di un patto di gemellaggio tra le due comunità. Nato dall’impulso della città canadese e dal Consigliere Cittadino Tony Rosa, le relazioni sono state avviate nello scorso autunno. Prezioso il lavoro svolto in queste prime fasi dall’imprenditore di origini isolane Joe Tersigni, dal Delegato Nazionale ANCI Patrizio Di Folco e dalla Commissaria Straordinaria della XV Comunità Montana ‘Valle del Liri’ Rossella Chiusaroli. La missione degli amici di canadesi fa seguito a quella che ha avuto luogo in giugno presso la città di Caledon, ed alla quale presero parte il sopracitato Patrizio di Folco, Stefano Vitale (Presidente del Consiglio Comunale di Isola del Liri) e Stefano Carducci, capo segreteria del Sindaco e Responsabile del progetto di gemellaggio.

Grande soddisfazione esprime il Sindaco Massimiliano Quadrini nell’attesa di ricevere la delegazione che sarà capeggiata dal Sindaco della Città di Caledon, Allan Thompson, dal Consigliere Tony Rosa, ispiratore del progetto di gemellaggio, Carey Hird, capostaff del Sindaco di Caledon e dall’imprenditore Joe Tersigni.

“Una iniziativa dall’importanza strategica per le nostre due comunità, che rappresenta un formidabile strumento di crescita sotto il piano culturale, sociale ed economico per entrambe le realtà cittadine, divise dall’oceano atlantico ma ancor più vicine oggi, grazie alla volontà di consolidare lo storico rapporto che ci lega”. Ricordiamo infatti che il Canada è stata una delle principali destinazioni della nostra migrazione all’estero del secolo scorso e che la città di Caledon conta il 40% della propria popolazione di origine italiana e soprattutto ciociara. Gli staff delle due città sono al lavoro per definire tecnicamente i termini del patto che sarà sottoscritto dai due Sindaci. Nel frattempo le attività di accoglienza della delegazione sono state affidate all’Associazione Cittadina “Isola nel Mondo”, presieduta da Alberto Cimaomo.

Redazione Isola del Liri