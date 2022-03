Isola del Liri, “M’illumino di meno” alunni e docenti con la bandiera della pace

“In occasione della giornata dedicata a “M’illumino di meno” gli alunni e i docenti dell’Istituto Comprensivo di Isola del Liri, insieme agli amministratori dei Comuni di Isola del Liri e Castelliri, sfileranno lungo il corso principale di Isola con la bandiera della pace. La sfilata sarà preceduta da una pedalata di tre chilometri che gli alunni delle classi terze del plesso Dante Alighieri effettueranno con i loro docenti. Al termine del percorso la bandiera della pace portata da tutti gli alunni della scuola, verrà esposta dal balcone del Municipio a Isola Liri, e dal Muraglione a Castelliri. Manifestiamo a favore del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, per un mondo pulito. Manifestiamo inoltre e con forza contro la guerra e per esprimere solidarietà agli ucraini ma anche ai russi che protestano in tal senso. Lo strumento per risolvere le questioni tra i Paesi è la diplomazia, non certo la guerra”. Lo comunica l’amministrazione di Isola del Liri.

Redazione Isola del Liri