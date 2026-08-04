Isola del Liri, matrimoni sotto la cascata ecco il nuovo regolamento

Il Consiglio comunale di Isola del Liri, nella seduta del 27 luglio scorso, ha approvato il nuovo Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili in sedi esterne alla Casa Comunale, introducendo una disciplina organica che consentirà di valorizzare alcune delle più suggestive e storiche location private del territorio. Tra le principali novità vi è la possibilità di individuare, oltre agli immobili comunali, anche dimore storiche, residenze di pregio e strutture ricettive private di particolare valore, architettonico, ambientale o artistico, che potranno essere riconosciute come sedi distaccate dell’Ufficio di Stato Civile attraverso specifiche convenzioni con il Comune. Il regolamento individua inoltre gli immobili comunali già disponibili per le cerimonie, tra cui la Sala Consiliare, il Teatro Stabile, la Biblioteca “Modesto Galante” con il giardino adiacente, la Galleria Comunale “Eustachio Pisani”, l’Auditorium, la Corte San Francesco. Sono disciplinati nello stesso regolamento anche gli orari delle celebrazioni, le modalità di prenotazione, l’utilizzo degli spazi, gli addobbi, gli obblighi dei richiedenti, le tariffe e l’organizzazione del servizio affidata all’Ufficio di Stato Civile. Con l’approvazione del regolamento il Comune si dota di uno strumento moderno che punta a coniugare efficienza amministrativa, valorizzazione del patrimonio cittadino e promozione del territorio. “Con questo regolamento – hanno affermato il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore Cristiana Vona – Isola del Liri compie un importante passo in avanti. Offriamo ai cittadini un servizio più moderno e flessibile e, allo stesso tempo, valorizziamo le eccellenze architettoniche, storiche, paesaggistiche e ricettive della nostra città. Celebrare un matrimonio civile o un’unione civile significa vivere un momento unico e il nostro obiettivo è consentire che possa svolgersi in luoghi di particolare fascino, nel pieno rispetto della legge e delle funzioni pubbliche dello Stato Civile. Si tratta anche di un’opportunità di promozione turistica ed economica per Isola del Liri, capace di attrarre nuove presenze e valorizzare le attività del territorio”. A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento saranno avviate le procedure amministrative e gli adempimenti formali previsti, al termine dei quali verranno rese note le location del territorio che avranno aderito all’iniziativa mediante la sottoscrizione delle apposite convenzioni con il Comune.

Redazione Digital