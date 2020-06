“La Torre Marica è uno dei simboli e delle icone della nostra città, e come tale riceverà sempre attenzione e tutela da parte della nostra amministrazione – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Comprendiamo bene le ragioni dei consiglieri comunali e delle associazioni ambientaliste, e condividiamo la loro attenzione verso un immobile di straordinaria importanza storica e ambientale. Proprio per questo, non accettiamo lezioni da parte di vecchi amministratori che in un recente passato non hanno ritenuto di informare l’opinione pubblica sui lavori richiesti, e che oggi si ergono a paladini della storia e dell’ambiente, fornendo ricostruzioni false e rivendicando inesistenti attività di “blocco” di iter autorizzativi che hanno invece seguito il loro corso regolare. L’amministrazione comunale sta seguendo con la doverosa attenzione la realizzazione dei lavori, curando che siano rispondenti alle rigorose prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, e sta altresì creando le condizioni per una opportuna collaborazione con i privati proprietari dell’area, anche ai fini di una futura fruibilità pubblica di questo eccezionale patrimonio storico”.

Redazione Digital