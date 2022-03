Isola del Liri, la mostra di Stefania Scala al Teatro comunale Costantini

Verrà inaugurata domani, 5 marzo, presso il Teatro Stabile Comunale “Costanzo Costantini” la mostra d’arte contemporanea “I Think Strong” di Stefania Scala. La personale ha il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia Frosinone, del Comune di Isola del Liri e della Pro Loco Isola del Liri. L’inaugurazione della mostra è fissata alle ore 17:30 e vedrà gli interventi del sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini, degli amministratori comunali e del professor Marcello Carlino. La Mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 17:00 alle 19:30, fino al prossimo 13 marzo.

Scrive Marcello Carlino: “Il tema della soglia, del resto, è una costante nell’arte di Stefania Scala: luogo di distinzione e pure di convergenza tra un di qua e un di là, tra il visibile e l’invisibile; ponte di passaggio, in andata e ritorno, tra il consistere di una forma investita di valore di senso e lo sciamare informale verso spazi nei quali non si ravvisano tracce di determinazioni semantiche pregresse; crinale di incerto confine tra le ragioni dell’intelligenza e quelle del cuore, tra coscienza e voluta inconsapevolezza, tra presenza a sé e dimenticanza di sé e ritorno del rimosso; “periodo” di oscillazione come di pendolo tra una rappresentazione in fieri e la volatilizzazione della rappresentazione. Figure antropomorfe, infatti, appaiono come fantasmatiche larve, ora terrifiche ora sacrali sempre inquietanti, e addensano, in frammentati simulacri – o riflessi – di corpi, diagrammi sonori ovvero onde ecografiche, che riverberano per rifrazione memorie di vissuti possibili, individuali e collettivi; nondimeno, in una istanza umanistica che riemerge, distese desertiche d’acqua su di un orizzonte di liquida profondità, che ha la stessa materia dei sogni, suppongono che non vi ha corso né casa il troppo umano dell’uomo e slargano un’immensità a cui si lega il pensiero forte che la salvezza non può essere conseguita dall’umanità così come essa è”.

Domenica 6 Marzo alle ore 16,30 presso il Premiato Cinema Liri il Sindaco Massimiliano Quadrini e l’Assessore alla Cultura Massimo D’Orazio interverranno all’incontro “Aspettando l’8 Marzo – Storie di Donne”, evento patrocinato dal Comune di Isola del Liri e dalla Pro Loco. Il dottor Riziero Capuano intervista Monica Dell’Unto, Valeria Fava, Anna Farina, Teresa Cordone, quattro donne che racconteranno la propria storia e le proprie esperienze.

“Abbiamo bisogno di fiducia e di credere nella cultura – dicono il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore alla Cultura Massimo D’Orazio – Con questo spirito abbiamo deciso di proporre per questo fine settimana due appuntamenti particolari, dove sono le donne ad essere protagoniste. Vogliamo celebrare la figura femminile, consapevoli che non c’è futuro senza l’uguaglianza di genere. Anche in questo senso la cultura è senza dubbio simbolo di ripartenza e di fiducia nel futuro. La città di Isola del Liri si avvia così a celebrare l’8 marzo come momento di riflessione sulle disparità e con la consapevolezza che le pari opportunità sono strumento fondamentale di democrazia. La Personale dell’artista Stefania Scala e poi le storie che verranno raccontate da alcune figure femminili isolane – dicono il sindaco e l’assessore – sono uno spunto importante per far riflettere tutti. Invitiamo tutti gli isolani a partecipare”.

Redazione Isola del Liri