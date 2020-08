La gelateria “ZERO-e” di Alessandro Masci, che si trova in Corso Roma ad Isola del Liri, è stata selezionata tra le migliori cinquanta gelaterie artigianali al mondo dallo Sherbeth, nell’ambito della manifestazione dello Sherbeth Experience, il Festival Internazionale del Gelato Artigianale.

“Sono orgoglioso che una delle numerose attività commerciali della nostra città, abbia ottenuto tale, importante riconoscimento – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Questo è uno dei motivi che spinge ancor di più questa amministrazione ad andare avanti nel suo progetto di riqualificazione del centro città, proprio per dare lustro a tutte le attività presenti. Mi complimento di nuovo con Alessandro per la passione e dedizione che ha sempre mostrato nella realizzazione dei suoi gelati artigianali; sono certo che questo riconoscimento sarà un ulteriore motivo per i turisti che si recheranno ad Isola del Liri, per degustare un ottimo gelato artigianale, tutto isolano”.

Redazione Isola del Liri