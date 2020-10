“Il Comune di Isola del Liri raccoglie l’invito della LILT e aderisce alla campagna di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione sanitaria “Nastro Rosa 2020″. Per tutto il mese di Ottobre 2020 la cascata grande del nostro Comune verrà illuminata con il colore rosa. Con tale iniziativa, voluta dal sindaco Massimiliano Quadrini e dal consigliere comunale dr. Giorgio Trombetta, si vuole ribadire l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro i tumori al seno e, nello stesso tempo, sensibilizzare ed invitare tutte le donne a partecipare ai programmi di screening per tale neoplasia. L’Amministrazione Comunale di Isola del Liri ringrazia vivamente la LILT-Sezione provinciale di Frosinone e il suo presidente dr. Norberto Venturi per l’impegno profuso sul nostro territorio nella lotta contro i tumori. Si ringrazia Angelo Urbano per la foto della cascata grande”. Lo comunica l’amministrazione di Isola del Liri.

Redazione Isola del Liri