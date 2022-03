Isola del Liri, la Cascata si tinge di molti colori Giornata mondiale malattie rare

“Da pochi minuti la nostra Cascata Grande è stata illuminata di vari colori e resterà così durante tutta la serata. Tantissime le iniziative e gli eventi online per celebrare questa Giornata e dare voce alle esigenze dei malati rari e delle loro famiglie. A tale scopo, infatti, è stata promossa l’iniziativa ‘Accendiamo le luci sulle malattie rare’ che vede i monumenti più rappresentativi di diverse città italiane illuminarsi, per puntare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle problematiche di chi vive con una malattia rara. “Come avviene in altre occasioni durante l’anno, anche questa volta l’amministrazione comunale è onorata di poter contribuire anche alla Giornata dedicata alle malattie rare, ‘vestendo’ di colore la nostra Cascata Grande. Un importante gesto simbolico per ricordare come sia possibile dare un segno di presenza e sensibilizzazione nei confronti delle tematiche relative alle malattie rare'”.

Redazione Digital