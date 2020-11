Venerdì 20 novembre 2020, in concomitanza con la “Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza”, il Comune di Isola del Liri, colorerà di verde la nostra Cascata Grande. “Siamo stati immediatamente disponibili per la richiesta pervenutaci dalla dott.ssa Marcella Loffreda, quale referente del Progetto “Scuola Amica” Unicef-Ministero dell’Istruzione – hanno affermato il sindaco Massimiliano Quadrini e la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione Monica Mancini – Un anno delicato come quello che stiamo vivendo e che vede i nostri ragazzi protagonisti di un periodo particolarmente tormentato, riteniamo che dedicare loro il simbolo della città, sia il nostro modo per non farli sentire soli. Ringraziamo la dottoressa Loffreda per averci coinvolto in questo progetto che si rivolge alle nuove generazioni”.

Redazione Isola del Liri