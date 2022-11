Isola del Liri, la cascata si colora di fucsia contro la violenza sulle donne

No alla violenza sulle donne: il Comune di Isola del Liri aderisce all’iniziativa promossa dalla Consulta delle Elette della Provincia di Frosinone e così dal 21 al 27 novembre esporrà sulla facciata del Comune un drappo fucsia a testimoniare la battaglia di un intero territorio contro il triste fenomeno della violenza di genere.“L’Amministrazione Comunale di Isola del Liri – ha affermato la consigliera delegata alla Pari Opportunità, dottoressa Monica Mancini – ha anche deciso di caratterizzare con una speciale illuminazione il simbolo della nostra città, ovvero la Cascata Grande che alla sera sarà accesa con luci fucsia. Lo speciale ‘volto’ del nostro monumento naturale testimonierà questo speciale ‘messaggio’ dal 21 al 27 novembre. Come è stato ben spiegato dalla Consulta Provinciale, la scelta del colore fucsia rappresenta la volontà di costruire un mondo rosa intenso per tutte le donne che meritano e devono essere rispettate in ogni ambito. Un messaggio di condanna contro la violenza, ma anche di speranza in un futuro di parità, tutela e diritti”. “Aderiamo convintamente a questa iniziativa. Si tratta di una iniziativa di grande impatto – hanno aggiunto congiuntamente il Sindaco Massimiliano Quadrini e la consigliera delegata Monica Mancini – Abbiamo il dovere di sensibilizzare, coinvolgere, raccontare. È necessario contribuire ad innescare dinamiche positive in grado di contrastare le azioni di possesso, la violenza fisica e psicologica, come pure quella verbale, economica, domestica e sociale. Per questo la Città di Isola del Liri è in prima linea nella lotta alla violenza di genere”.

Redazione Isola del Li