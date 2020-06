Lucio Marziale

“A Isola del Liri abbiamo un castello di proprietà privata, una villa liberty in stile francese di proprietà privata, una prestigiosa abitazione, con annessi immobili di archeologia industriale, posta su un isolotto sul fiume di fronte alla Cascata, egualmente di proprietà privata – ha affermato l’assessore Lucio Marziale – Eppure il problema sembra essere solo quello di un terreno con annessa una Torre, da sempre proprietà di una nobile casata romana, recentemente passata di mano. Personalmente ritengo che siano proprio i privati ad assicurare che un tale patrimonio immobiliare, prestigioso e bellissimo, possa continuare a caratterizzare la nostra città, rendendola per certi versi unica e irripetibile. Peraltro, abbiamo sempre potuto constatare come i privati abbiano consentito una fruizione pubblica, nei limiti del possibile, di questi beni di inestimabile valore. Sarà cura della amministrazione comunale continuare in una importante e proficua collaborazione con loro, finalizzata sempre alla valorizzazione della nostra città e della nostra storia”.

Redazione Digital