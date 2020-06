Come da indicazioni dell’ultimo DPCM, oggi sono ripartite le attività dei Campi Estivi in tutto il territorio. Proprio questa mattina il sindaco Massimiliano Quadrini si è recato personalmente presso “Il Giardino dello Sport” ed “Il Circolo dei Fiori”, entrambi ad Isola del Liri, che nonostante le scrupolose indicazioni organizzative da rispettare, non hanno esitato a riaprire i propri cancelli. Tantissima l’emozione di tutti, grandi e bambini, già presenti e fortemente motivati al rispetto di tutte le indicazioni igienico sanitarie che occorre rispettare in questa estate 2020.

“Ringrazio personalmente gli organizzatori che hanno riaperto i campi estivi per i nostri bambini e ragazzi, afferma il sindaco Massimiliano Quadrini. Sappiamo quanto siano indispensabili questi centri durante i lunghi mesi estivi, per permettere soprattutto ai genitori di svolgere tranquillamente il proprio lavoro affidando i figli in mani sicure. Ho visto la gioia negli occhi di tutti i bambini e ragazzi presenti, nel contempo si notava l’emozione palpabile degli organizzatori che con estrema attenzione al rispetto di tutte le indicazioni ministeriali in materia di igiene e distanziamento, hanno affrontato con grande impegno questa attesissima riapertura. Ringrazio ognuno di loro che con sacrificio e costante dedizione verso i nostri ragazzi, hanno deciso di riaprire i cancelli dei propri campi estivi soprattutto per la gioia dei più piccoli. Auguro a tutti di trascorrere un’estate serena, nel rispetto delle direttive ministeriali senza però mai dimenticare il gioco ed il divertimento che devono sempre accompagnare le nuove generazioni”.

Redazione Isola del Liri