Isola del Liri, in Italia tra i 59 candidati promozione turismo e sviluppo territorio

“Il Comune di Isola del Liri ha risposto alla call pubblicata dalla Fondazione Ampioraggio, è si è candidato ad ospitare le giornate di “Jazz’Inn 2022”. Il format prevede call di open innovation, lanciate da aziende e amministrazioni pubbliche, gestite con tavoli di lavoro nei quali sono coinvolti start-up, ricercatori, investitori e professionisti, ispirato ai modelli nord europei e californiani, nonché coerenti con le indicazioni di sostenibilità e resilienza del PNRR.

Il bando è destinato a territori collocati nelle aree interne, nei quali sono programmati eventi culturali in primavera ed in autunno, unitamente a programmi di sviluppo sostenibile. La durata dell’evento è di quattro giornate, che si sviluppano con tavoli di lavoro, incontri giornalieri e attività conviviali alla scoperta del territorio.

Lo scopo di Jazz’Inn sarà la valorizzazione del territorio, ma anche delle imprese dell’area, degli operatori socio-economici e delle vocazioni imprenditoriali. Fra gli obiettivi l’accelerazione di investimenti sostenibili, la creazione di ecosistemi territoriali, la promozione di incentivi per la creazione di nuove imprese, la digitalizzazione del territorio, la promozione del territorio con ricadute economiche dirette ed indirette, la creazione di Hub di sviluppo locale, la realizzazione di progetti di R&S per lo sviluppo delle imprese, dei territori, per la PA, per il turismo, per il sociale, la Promozione di modelli di innovazione sostenibile, con una Presenza media per evento di circa 250 persone al giorno.

In questi eventi la fondazione “Ampio raggio” offre un’intelligenza collettiva con risposte alla domanda di soluzioni innovative per enti ed aziende, best practice certificate e validate, strumenti finanziari, partnership, capitale relazionale e persone interessate ad incoraggiare, sviluppare e realizzare idee ed intuizioni legate ad Innovazioni tecnologiche, digitali, di processo, manageriali, strategiche e sociali”. Lo comunica l’amministrazione di Isola del Liri.

Redazione Isola del Liri