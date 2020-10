Si è svolto stamane presso il Comune di Isola del Liri un importante incontro che ha visto la ratifica di una convenzione tra il Comune di Isola del Liri e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il Magnifico Rettore, professor Giovanni Betta, ha incontrato il sindaco Massimiliano Quadrini; presente all’incontro anche la Consigliera Comunale delegata alle Politiche Giovanili e Biblioteca, Annapaola Faticoni.

“Oggi consolidiamo un rapporto che in realtà è attivo già da numerosi anni – ha spiegato il Rettore Betta – e che ci vede insieme già in numerose iniziative. L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale cerca di stabilire contatti e collaborazioni con le realtà più importanti del territorio, e Isola del Liri è una di queste. In tal senso l’Università offre ogni forma di collaborazione per sviluppare iniziative sia qui, verso Isola del Liri, ma anche per facilitare la frequenza alle iniziative di ricerca e didattica dell’Università da parte degli abitanti. È una stretta di mano formale collegata a cose fatte insieme in passato e cose che faremo insieme in futuro”.

“Da tempo collaboriamo con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale – ha detto Annapaola Faticoni, Consigliera delegata alle politiche giovanili e biblioteca – Questo accordo segna un punto di partenza per una sempre maggiore collaborazione tra le nostre due realtà. Grazie a questo accordo verranno incentivate numerose attività tra cui la ricerca scientifica, ma anche attività di supporto alla didattica, come ad esempio la messa a disposizione di varie strutture per diverse destinazioni. Inoltre, la possibilità di far svolgere agli studenti tirocini e stage, come facciamo già da un anno. Un’attività che abbiamo già sviluppato, inoltre, è quella di poter svolgere gli esami presso la nostra biblioteca. Ora verranno incentivate attività di collaborazione e di partecipazione a bandi nazionali e internazionali. L’obiettivo è quello di promuovere una sempre maggiore crescita dal punto di vista sociale, culturale ed economico”.

“Oggi abbiamo firmato una importante convenzione con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, che va a consolidare un rapporto che c’è da anni – ha detto il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini.- Ringrazio il Magnifico Rettore Prof. Betta che sta investendo molto nella nostra città. Per noi è fondamentale incontrare l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, portarla qui nel nostro territorio, avvicinarla alla nostra gente, portare qui l’eccellenza dell’Università. L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale è il partner migliore per poter sviluppare progetti e idee tese a promuovere lo sviluppo territoriale. Siamo davvero orgogliosi e sono sicuro che faremo tanto insieme”.

Redazione Isola del Liri