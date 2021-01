“La shoah, lo sterminio pianificato e accurato degli ebrei messo in atto a metà del secolo scorso, resta una delle pagine più buie della storia dell’umanità – ha affermato il sindaco Quadrini – Per questo, è importante coltivare la memoria e la condanna senza appello di una scelta disumana, affinché non abbia a ripetersi e perché venga onorato il ricordo di milioni di vittime colpevoli solo di essere ritenute diverse ed estranee rispetto alla loro comunità nazionale. Un anno fa, a Isola del Liri celebrammo il ricordo di un grande imprenditore ebreo, perseguitato dalle “leggi razziali”, Aldo Sestieri, cittadino onorario di Isola del Liri. Torniamo a proporlo come esempio di umanità e di coraggio, innanzitutto alle giovani generazioni, affinché restino sempre attente e affinché sappiano sempre contrastare e combattere le discriminazioni e le persecuzioni”.

Redazione Isola del Liri