A seguito dell’Ordinanza Regionale n. Z0006 del 28 febbraio u.s., in materia di igiene e sanità pubblica, il sindaco Massimiliano Quadrini ha emesso ordinanza n.18 del 01.03.2021 che prevede, per 14 giorni, l’interdizione al pubblico, accesso e sosta, negli spazi aperti collettivi di seguito indicati: Giardinetti Via Po, Area Parco Giochi San Carlo, Giardino Pubblico San Carlo, Piazza Via Mascagni, interno complesso ex Pisani, Giardino biblioteca comunale.

Massimiliano Quadrini

In questi luoghi è permessa la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private. Inoltre nelle ulteriori aree elencate di seguito, verrà apposta specifica segnaletica indicante il divieto di sosta ed assembramento: Piazza XX Settembre, Piazza Boncompagni, Parcheggio Multipiano di Via GaribaldiPolizia Locale e Forze dell’Ordine sono incaricate del controllo del rispetto dell’ordinanza.

Redazione Isola del Liri