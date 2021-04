La riunione di maggioranza tenutasi in data 09.4.2021 è stata l’occasione per fare il punto dell’azione amministrativa a due anni dalle elezioni che hanno visto l’insediamento della attuale compagine di Governo, e di preparazione alle delicate fasi di approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, ormai imminenti.

Abbiamo tutti potuto constatare la assoluta compattezza e la unità di un gruppo che ha ricevuto due anni fa una investitura popolare piena e indiscutibile, e di questo in primo luogo sono a compiacermi, poiché ritengo compattezza e unità elementi prioritari e necessari allorché siamo chiamati a governare una comunità.

Tutte le scelte, dalle nomine degli Assessori alle attribuzioni di specifiche deleghe ai Consiglieri, sono state sin dal primo momento conosciute e condivise, mentre l’impegno profuso da ciascuno di loro in questi due anni -che è stato pieno e proficuo- non può che confermare le scelte a suo tempo compiute, e che pertanto non si ha alcuna ragione di mettere in discussione.

Abbiamo di fronte il delicato momento della fase di vaccinazione e della ripresa delle nostre ordinarie attività di vita, dopo un anno difficilissimo per tutti, e siamo consapevoli del ruolo che l’istituzione comunale rappresenterà per ogni singolo cittadino.

Siamo pronti e determinati a proseguire il nostro percorso di affiancamento e sostegno innanzitutto verso i più deboli, sia a livello personale che economico, ed andremo a raddoppiare ogni sforzo in questa direzione, non essendo minimamente interessati a campagne politiche fondate su logiche di sospetto, di odio o di demonizzazione dell’avversario di turno, che lasciamo volentieri agli sconfitti di ieri, di oggi e di domani.

Redazione Isola del Liri