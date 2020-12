“Il sindaco Massimiliano Quadrini e la consigliera comunale Annapaola Faticoni hanno consegnato una fornitura di giocattoli “Montessori” acquistati dall’Amministrazione Comunale per il reparto di Pediatria dell’Ospedale Ss.Trinità di Sora. Ad accoglierli c’erano il Primario del reparto, professor Luigi Di Ruzza, la caposala ed il consigliere comunale dott. Giorgio Trombetta. Grande emozione per tutti, un gesto positivo che vuole testimoniare la vicinanza della Città di Isola del Liri a realtà come quella dell’ospedale di Sora. Un vero e proprio atto d’amore verso i più piccoli che con la loro forza e la loro innocenza sono portatori delle nostre speranze per un futuro migliore”. Lo comunica l’amministrazione di Isola del Liri.

Redazione Isola del Liri