Isola del Liri, il giardino del gusto live music food and beverage

di · 1 Giugno 2026

Questo pomeriggio fino alle 2 presso Parco verde Viscogliosi live music Mistura live e dj set Andrea Papitto. Il prossimo 2 giugno dalle 11 alle 21 Cristiano pork band e dj set Elio Mancini. Food and beverage. Kids area. La cittadinanza è invitata a partecipare. 

Redazione Digital 