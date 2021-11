Il Comune di Isola del Liri patrocina la Mostra d’Arte ed Eventi organizzata presso il Castello Boncompagni-Viscogliosi dall’Associazione Apassiferrati. L’evento si svolgerà dal 13 al 28 novembre 2021 e vedrà, fra l’altro, la presentazione alla città di uno speciale modello in ebano del Castello Boncompagni realizzato dal famoso artista Antonio Rosz e rimasto custodito nella Reggia di Caserta per circa due secoli.

L’opera è stata restaurata a spese dell’Associazione e della famiglia Viscogliosi, ed è grazie al loro impegno che sarà possibile ospitarla nel cuore della nostra Città.

“Ringrazio l’Associazione Apassiferrati, in modo particolare il Presidente Ing. Paolo Silvi, che con passione e costanza operano per riscoprire e diffondere la Storia e la Cultura del nostro territorio – ha detto il sindaco Massimiliano Quadrini – Grazie poi all’Ing. Paolo Accettola che ha avuto il merito di riscoprire quest’opera dimenticata e di curare i rapporti con la Reggia di Caserta rendendo possibile questo evento che ospiteremo con onore. Un grazie sentito lo rivolgo in modo particolare alla famiglia Viscogliosi che ospiterà l’evento nel Castello, donandogli così il giusto palcoscenico che merita.

Siamo convinti che sia fondamentale investire sulla cultura, riscoprendo e valorizzando il più possibile la nostra storia, ed al contempo agire nell’ottica della tutela dell’enorme patrimonio artistico e monumentale di cui disponiamo”.

Redazione Isola del Liri