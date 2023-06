Isola del Liri, Guitar Oasis International ecco tutto il programma

Il sindaco di Isola Liri Massimiliano Quadrini da il via alla II edizione dell’evento di caratura mondiale della Guitar Oasis International di Tali Roth – docente della Juilliard School di New York, il più grande vivaio di artisti a livello internazionale – che promuove e nutre i talenti musicali. La kermesse combina masterclass di artisti internazionali, performance e lezioni quotidiane di chitarra, violino, musica da camera, scrittura di musica con la compositrice di Hollywood Sharon Farber, vincitrice del Grammy e violistista Carlo Siliotto candidato ai Golden Globe. Si svolgerà presso il Teatro Comunale “C. Costantini” e l’Auditorium New Orleans di Isola del Liri e culminerà in un concerto finale di altissimo livello sulla terrazza della Galleria “E.Pisani”, mercoledì sera alle ore 21. “Siamo davvero felici ed orgogliosi che la città della musica possa ospiti un evento di tale livello – dichiarano il sindaco Massimiliano Quadrini, l’Assessore alla Cultura Massimo D’Orazio ed il Consigliere Stefano D’Amore che ha accolto gli ospiti nella giornata di domenica – che è una grande opportunità per i giovani musicisti del territorio! Non possiamo non ringraziare l’amica e straordinaria artista Valeria Altobelli per questa opportunità“. È stata infatti Valeria Altobelli a proporre a Tali Roth di portare la manifestazione nella città della musica. Ad Isola del Liri sono giunti partecipanti di primo livello già registrati da Juilliard School di New York USA, Accademia di Gerusalemme Israele, Conservatori di Frosinone, Roma, Bari, Monopoli, Lecce, Matera, Avellino. Dopo il grandissimo successo della masterclass universitaria alla presenza dello scenografo Gaetano Castelli, che firma la scenografia del Festival di Sanremo, Altobelli ha proposto il bis, stavolta con un progetto mondiale e con il sostegno artistico di Luciano Tortorelli, ordinario professore di chitarra al Conservatorium “G.Martucci” Salerno.

Redazione Isola del Liri