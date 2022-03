Isola del Liri guida la Ciociaria, tutti pazzi per la città della cascata

“Il clamoroso successo delle Giornate di Primavera del FAI conferma da un lato il successo di un format capace di mettere in contatto le persone con le bellezze del territorio, dall’altro la forza di attrazione della città di Isola del Liri e del suo patrimonio naturale e culturale – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Sono state migliaia le presenze registrate nelle due giornate, e possiamo dire che il tutto si è svolto regolarmente e con grande tranquillità per tutti. Desidero ringraziare innanzitutto la Delegazione FAI di Frosinone non solo per aver voluto nuovamente organizzare le “Giornate di Primavera” nella nostra città, ma anche per la qualità e il valore del lavoro organizzativo svolto. Ringrazio gli studenti del comprensorio per il loro ruolo di “Cicerone”, lo staff, la Protezione Civile, i Carabinieri, la Polizia Locale i dipendenti comunali e tutti i volontari che hanno voluto dare il loro contributo a una due giorni davvero memorabile. Ovviamente un ringraziamento e un abbraccio a tutti i nostri ospiti, con la speranza che abbiano trascorso un momento di relax e di svago dopo un periodo così difficile, e tale comunque da lasciare un ricordo positivo della nostra città”.

Redazione Isola del Liri