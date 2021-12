Verrà inaugurata giovedì 2 Dicembre, alle 17,30, presso la Galleria Eustachio Pisani, l’installazione multimediale permanente promossa da due collettivi che lavorano nell’arte digitale, ovvero l’azienda Chirale diretta da Leonardo Zaccone e l’associazione Ipologica.

Le artiste Pentesilea e Liz – e il curatore Leonardo Zaccone – hanno scelto proprio la città di Isola del Liri per creare la loro opera, dopo essere rimasti letteralmente incantati dalla disarmante bellezza di Isolaliri. Hanno condotto delle vere e proprie ricerche sul territorio, hanno lavorato sui suoni e le forme della carta, conducendo delle ricerche tra le cartiere del paese. Si sono confrontati con abitanti della città ed hanno ascoltato i loro aneddoti e le loro storie. I risultati ottenuti hanno portato alla nascita di questo progetto che rientra nell’ambito di ‘Lazio Contemporaneo’. È così che è nata ‘Gocce’: un esempio di Land Art, una installazione pensata appositamente per un determinato luogo e che non avrebbe modo di esistere in qualsiasi altro posto. Il luogo protagonista è la città di Isola del Liri mentre gli elementi protagonisti sono l’acqua, la carta, la memoria e i passaggi. Tutta l’installazione riassume il processo naturale dell’acqua che scorrendo modifica tutto ciò che incontra. “La città di Isola del Liri è orgogliosa di poter accogliere e proporre agli isolani e ai visitatori questa speciale mostra creata su misura per la città delle cascate – hanno detto il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore alla cultura Massimo D’Orazio – L’opera delle artiste Pentesilea (Valentina Mignogna), e LIZ (Elisa Antonacci), è stata realizzata e curata da Chirale, azienda romana che si occupa di innovazione digitale con particolare sguardo alle discipline creative quali arte, moda e design, in collaborazione con il collettivo artistico Ipologica con il supporto della Regione Lazio attraverso l’avviso Lazio Contemporaneo, che ha l’obiettivo di dare valore all’identità dei luoghi e delle comunità, riqualificando aree dismesse attraverso l’arte. Ecco allora che grazie a questo nuovo evento la Galleria Pisani fa un ulteriore passo in avanti verso la sua centralità: da spazio per troppo tempo rimasto chiuso, a luogo che vuole coniugare innovazione artistica e attività culturali, ai piedi della celebre cascata. Invitiamo la cittadinanza a visitare la mostra che rimarrà aperta ogni giorno dalle 9 alle 19”.

Il prossimo 4 dicembre dalle 15 alle 20 saranno presenti le artiste che avranno modo di raccontare il loro lavoro a chi visiterà l’installazione. All’inaugurazione – giovedì 2 dicembre alle 17,30 – oltre a Pentisilea e LIZ, saranno presenti le autorità politiche del Comune, della Provincia e della Regione. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione Isola del Liri