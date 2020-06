Il deputato capogruppo commissione affari costituzionali della Camera – Emanuele Fiano, membro della segreteria nazionale del Partito democratico con l’incarico alla sicurezza e alle riforme istituzionali, ieri ha fatto tappa nella città di Isola del Liri dove ha incontrato il sindaco Massimiliano Quadrini. Un evento importante per la città in riva al Liri: è stata occasione infatti, per discutere e confrontarsi su progetti e misure al centro delle politiche dell’Amministrazione Quadrini.

“La città di Isola del Liri ieri ha ricevuto l’importante visita dell’Onorevole Fiano che ringrazio per la disponibilità dimostrata – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Si è trattato di un confronto costruttivo durante il quale abbiamo avuto modo di disquisire circa molti temi cari alla nostra comunità. L’onorevole, che è rimasto affascinato dalle bellezze della nostra cittadina, si è reso disponibile a portare all’attenzione delle Istituzioni centrali le nostre istanze e quelle che provengono dal nostro territorio. È un primo risultato, importante per Isola del Liri che legittimamente aspira ad essere città sempre più moderna e dinamica. L’attenzione mostrata dall’onorevole Fiano conferma che le Istituzioni ci sono, vogliono esserci, al fianco dei cittadini”.

