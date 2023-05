Isola del Liri, festa dei lavoratori con tutti i sindacati artisti di strada e karaoke

Festa provinciale dei lavoratori: partito il conto alla rovescia ad Isola del Liri per celebrare come da tradizione il 1 maggio. L’edizione di quest’anno sarà anche l’occasione per ricordare i 75 anni della Costituzione italiana. Questa mattina si è tenuto un incontro fra gli amministratori, i segretari dei sindacati Cigl, CISL e UIL e le associazioni partecipanti per mettere a punto gli ultimi dettagli. L’evento, come anticipato nei giorni scorsi attraverso la pagina social dell’ente sarà a largo raggio, per coinvolgere non solo lavoratori, istituzioni e sigle sindacali ma soprattutto la gente comune, le famiglie, i più giovani allo scopo di far comprendere pienamente il senso di una festa particolarmente sentita nella città di Isola del Liri. Il programma prevede gli appuntamenti tradizionali come lo storico corteo che partirà alle 9.00 da Piazza Boncompagni e che si concluderà alle ore 11.00 con il comizio delle tre sigle sindacali CGIL, CISL e UIL e le conclusioni di Enrico Coppotelli Segretario CISL Lazio. A battesimo l’evento “One M Fest” organizzata con il supporto dell’associazione ToMusic. Dalle ore 12.00 si alterneranno 5 artisti musicali dislocati nel centro cittadino unitamente ad artisti di strada, karaoke per bambini in un percorso artistico musicale che termina in Piazza Boncompagni con il concerto serale dalle ore 19 della band “Radici popolari” che, con strumenti della tradizione locale uniti ai ritmi della musica popolare, si esibirà in un contesto di tradizione ed appartenenza. “È un evento a cui siamo tutti molto legati e che sentiamo fortemente – ha affermato il sindaco Quadrini -, una manifestazione che quest’anno è dedicata anche ai 75 anni della Costituzione e che invita tutti noi a riflettere su alcuni dei temi più importanti e sentiti: la precarietà, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la povertà, le disuguaglianze. Con i tre segretari abbiamo iniziato un percorso per il nostro territorio, per portare avanti un nuovo modello di sviluppo che parta dalle realtà più piccole e che sappia intercettare i problemi reali”. Presenti questa mattina insieme al sindaco, agli amministratori comunali Francesco Romano, Stefano Vitale, Stefano D’Amore e Massimo D’Orazio che ha coordinato i lavori nella sala consiliare, il segretario della Cgil Frosinone-Latina Giuseppe Massafra, Alessandra Romano segretaria aggiunta Cisl e quella di Uil Anita Tarquini.

Redazione Isola del Liri