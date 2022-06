Isola del Liri, estate sotto la cascata musica arte teatro e gastronomia

“Abbiamo presentato il programma degli eventi del Luglio Isolano, il mese in cui tradizionalmente si svolgono le principali manifestazioni della nostra città – hanno affermato il sindaco Quadrini e l’assessore D’Orazio – Musica, arte, teatro, gastronomia tipica di qualità: l’offerta è ampia, diversificata, e punta ad offrire un ampio e articolato ventaglio per ogni interesse e per ogni fascia di età. Nel corso della stagione estiva puntiamo altresì a portare gli eventi in ogni quartiere, poiché riteniamo che ciascuna zona vada valorizzata e curata, in quanto partecipe a pieno titolo della unicità cittadina. Crediamo peraltro che i tempi siano maturi perché i Sindaci del territorio presentino insieme una programmazione di eventi in grado di rendere sempre più appetibile la Valle del Liri e del Fibreno per un turismo popolare e consapevole, interessato alla bellezza dell’ambiente e a una offerta culturale sempre più diversificata e di qualità”.

Redazione Isola del Liri