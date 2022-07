Isola del Liri, enogastronomia turismo rurale e musica ecco Gaudium

Isola del Liri si appresta ad ospitare un evento di grande valore quale Gaudium, che si terrà dal 22 al 24 luglio. “Enogastronomia e Turismo Rurale”, questa la traccia su cui Gaudium traccerà un viaggio che a partire dagli stand espositivi che apriranno su via Verdi toccherà la letteratura, la musica, l’arte figurativa, la meditazione, la mobilità. Un programma ricco e articolato, reso possibile dal finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio e dal contributo di numerosi e qualificati operatori economici del territorio. Sarà un evento di alta qualità e che offrirà l’occasione a un vasto pubblico di verificare la professionalità e l’amore per i prodotti naturali e artistici del nostro territorio. Isola del Liri conferma il suo ruolo di punto di riferimento nella offerta culturale in grado di raccogliere il meglio dell’ energia e della vitalità produttiva e artistica di un comprensorio da sempre all’avanguardia, e che continua il suo percorso di crescita e di sviluppo sostenibile.

Redazione Isola del Liri