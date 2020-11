“Il progetto “Piazza WiFi Italia” è un’opportunità che non ci siamo voluti fare sfuggire – ha affermato l’assessore Laura Palleschi – Un servizio fondamentale per la quotidianità dei nostri concittadini e dei tanti visitatori del nostro territorio.Investire sulla tecnologia, mettere la città in rete, vuol dire adeguarsi alle città più sviluppate. Significa creare strumenti adeguati per rendere più efficiente la città.Entrare in Wifi Italia è un motivo di grande orgoglio per la nostra città, un momento di crescita che permetterà a tanti cittadini di connettersi gratuitamente alla rete”.

Redazione Isola del Liri