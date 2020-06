“I commercianti di Isola del Liri lo scorso marzo sono stati i primi in Provincia a chiudere le loro attività, ancor prima della chiusura obbligata dal “lockdown”, con assoluta responsabilità e maturità – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – In questo periodo di riaperture, le stesse attività si sono adeguate scrupolosamente alle regole che sono state decise dal Governo. La città accoglie i tanti visitatori e le tante famiglie che anche ieri sera a Isola del Liri erano in perfetta sicurezza. Oltre alla collaborazione costante con il comando dei Carabinieri di Isola del Liri nei fine settimana, ci sono controlli aumentati della Polizia Municipale e della Protezione Civile, nonché della Associazione ex Carabinieri; inoltre stiamo provvedendo ad implementare gli stessi fino all’orario di chiusura delle attività, proprio per garantire assoluta tranquillità e sicurezza. Qualche piccolo raggruppamento temporaneo è naturale, ma è dovuto al passeggio delle tante persone e dei gruppi familiari che ci sono in città. Certo è importante che tutti si adeguino e rispettino le regole del distanziamento, per evitare di cadere di nuovo in una crisi sociale; e questo è l’appello che faccio e che tutte le istituzioni e le associazioni devono ripetere quotidianamente”.

“La nostra è una città che deve rilanciarsi sul turismo e fondare la nuova industria dell’intrattenimento sulla nostra straordinaria storia di lavoro, di fabbriche, di acque – ha aggiunto Quadrini – Per questo abbiamo iniziato ad intraprendere una strada che seppur inizialmente potrà provocare qualche problema, siamo convinti che nel medio e lungo periodo ci darà pienamente ragione. Abbiamo iniziato con la ZTL nel centro storico e la pedonalizzazione di Via Cascata; adesso proseguiamo con la sperimentazione del senso unico su Corso Roma, al fine di permettere a tutti i cittadini di poter camminare liberamente sui marciapiedi – una volta occlusi in parte dai tavolini – con i conseguenti problemi di passeggio. Inoltre, il senso unico sta dando la possibilità alle attività di ristorazione di poter occupare gli stalli che si sono creati, spazi che vanno a rendere più bella e vivibile la città senza dimenticare di lasciare adeguati parcheggi su Corso Roma per le altre attività commerciali”.

Redazione Isola del Liri