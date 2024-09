Isola del Liri, ecco la nuova scultura di Simone Gabriele

Questa mattina alle 11,30 nella biblioteca comunale “Modesto Galante” si terrà l’inaugurazione dell’opera “Dante incontra Dalì” di Simone Gabriele.

L’opera realizzata da Gabriele e installata su un supporto creato appositamente da Franco Ceccarelli, in arte Mastro Caparra, rappresenta il filo sottile che lega il Sommo poeta a Dalì mediante la ricerca della verità in una visione surreale e psicanalitica che permette un approccio visivo non solamente attraverso gli occhi ma anche e soprattutto con la mente, in una fusione mirabile di prospettive.

“La scultura ha una duplice funzione – hanno affermato l’assessore alla Cultura Stefano Vitale e la consigliera delegata Camilla Di Cocco – fungerà sia da arredo urbano che punto informativo della biblioteca attraverso cui ammirare gli straordinari acquerelli della Commedia realizzati da Dalì a partire dal 1950, quando gli vennero commissionati per i 700 anni della nascita di Dante. Per l’occasione, sarà possibile ammirare anche la preziosa opera che è stata donata al nostro Comune dalla sig.ra Irma D’Amico in Valente”.

Redazione Isola del Liri