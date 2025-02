Isola del Liri, ecco il monumento naturale Cascate del Liri

“Monumento Naturale Viscogliosi: la giunta approva l’atto di indirizzo per estendere il parco includendo il ramo sinistro del fiume Liri (e con esso la Cascata grande) e assegnandone la gestione al Comune dopo averne modificato la denominazione in “Monumento naturale delle Cascate del Liri“. Si tratta di un’iniziativa di grande rilevanza, portata avanti con i consiglieri del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio che hanno a loro volta presentato una mozione in Consiglio regionale. Dopo un incontro alla Pisana tra il sindaco Massimiliano Quadrini, l’assessore delegato all’Urbanistica Stefano Vitale e l’ingegnere Antimo Simoncelli, già assessore provinciale all’Ambiente, ed i consiglieri regionali, la giunta ha approvato la delibera che ridisegnerà il monumento naturale. La città di Isola del Liri deve gran parte della sua storia al rapporto con l’acqua e con i fiumi che l’attraversano ed è impegnata da anni in un articolato programma di riconversione da città industriale a centro turistico, ricettivo e culturale attraverso investimenti e progetti di sviluppo ad hoc, che riflettono sulle caratteristiche anzitutto orografiche e naturalistiche profondamente mutate negli anni. “Diverse le azioni che questa amministrazione ha già intrapreso e che vanno nella direzione di una riconversione: la riduzione del traffico veicolare, l’istituzione di zone a traffico limitato – spiegano il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore Stefano Vitale -, la riqualificazione del borgo anche attraverso interventi di arredo urbano, anche in sinergia con iniziative private; la valorizzazione delle strutture comunali come la Galleria Pisani e la Biblioteca Galante, la promozione del territorio attraverso strumenti di nuova istituzione come le reti d’impresa e infine l’istituzione del Monumento naturale di Lungofibreno e Tremoletto di cui il Comune è ente gestore. Il tutto inserito nel più complessivo progetto di stesura del nuovo Piano regolatore. La proposta ha trovato ampio consenso da parte dei consiglieri 5 Stelle che ringraziamo per la mozione con l’auspicio che venga accolta. In questo modo sarà possibile favorire una più efficace valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico urbano e al contempo poter accedere a nuove risorse per progetti di riqualificazione ambientale e promozione turistica”, concludono il primo cittadino e l’assessore Vitale”. Lo comunica l’amministrazione di Isola del Liri.

Redazione Digital