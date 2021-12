Si svolgerà il prossimo 18 dicembre alle ore 18,30, presso il Teatro Stabile Comunale “Costanzo Costantini” la presentazione del libro “I maltrattamenti in famiglia e la violenza di genere” della dottoressa Taglienti Schera. L’evento, fortemente voluto dalla consigliera delegata alle Pari Opportunità del Comune di Isola del Liri, la dottoressa Monica Mancini che modererà l’incontro, vedrà una tavola rotonda con la partecipazione dell’autrice, delle avvocatesse Simona Castagna e Sara Bottoni, della psicologa Valentina Pirri.

“Si tratta di una iniziativa volta ad affrontare un tema purtroppo molto attuale che rappresenta un fenomeno dilagante e che rientra quasi sempre nell’ambito familiare – ha affermato la consigliera Monica Mancini – Proprio la famiglia che dovrebbe essere luogo d’amore e dunque di rispetto in troppi casi è tutt’altro. Si trasforma in luogo di grandi sofferenze, di violenza, di sopruso. E troppo spesso le vittime tacciono e subiscono fino allo stremo. Alla base c’è un problema culturale e iniziative come quelle di domani possono in qualche modo aiutare a prendere coscienza che bisogna agire insieme sulla nostra cultura, che va cambiata perché non si basa sul rispetto e sulla parità ma sulla prevaricazione e sulla violenza. Per questo invito la cittadinanza a partecipare all’incontro di domani pomeriggio, con la convinzione che insieme, e solo insieme, si può cambiare”.

Redazione Isola del Liri